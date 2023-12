¡Amo Guatemala! Esto dijo Korean Chapín desde el extranjero (video)

-

Korean Chapín manifestó su amor por Guatemala desde el extranjero en un video.

El tiktoker coreano, famoso por exaltar la cultura y gastronomía guatemalteca, conocido como "Korean Chapín", se encuentra de viaje en Italia y desde ese país compartió un video donde externó su amor por Guatemala.

"Siento nostalgia por querer regresar a Guate... lo primero que haré será comer unos buenos shucos o tamales, porque amo Guatemala".

Han Sol Park, quien recientemente celebró su boda en Antigua Guatemala, externó en un video en sus redes sociales su aprecio al país con el siguiente mensaje:

"Guatemala es mi país favorito sin lugar a dudas. Hoy es mi último día en Italia y me puse a reflexionar que en verdad no existe un país en el que me guste vivir más que Guatemala. En este momento siento mucha nostalgia por querer regresar a Guate y regresar a la vida que ya tengo allá. Lo primero que haré será comer unos buenos shucos o tamales, porque amo Guatemala, lo extraño tanto y con tan solo estar dos semanas fuera del país me siento desesperado".

Korean Chapín es un generador de contenido y se describe como Gerente de Producción Textil y cocinero profesional.

Se ha vuelto famoso por contar sus historias en Guatemala como coreano, a través de la plataforma de TikTok.