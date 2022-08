Ana Gonzales responde a fuertes críticas tras su nuevo lanzamiento (video)

Ana Gonzales habló a través de vivo para agradecer las críticas constructivas y negativas acerca de su cover de "Hoy me desperté", tras el estreno de su reciente video.

OTRAS NOTICIAS: Fabiola Roudha participa en un concurso para abrir un concierto en Estados Unidos

La ministra cristiana respondió a los comentarios que ha recibido, donde muchos la atacan por no cantar temas inéditos y por sus clips, afirmando que no está enalteciendo a su fe.

"Estoy tan agradecida con Dios y con ustedes, él ha sido grande y maravilloso, gracias por sus buenos y malos comentarios, para mí es una gran bendición, un reto a seguir", expresó.

Acerca de los constates comentarios en contra de su voz y de su trabajo dijo:

“Por más que trate de caerle bien a la gente nunca van a estar de acuerdo, yo animo A quienes quieran hacer algo ¡que lo hagan!, no se preocupen por el qué dirán, lo que tú sientes en el corazón para dar al señor ¡dáselo! no lo hagas para agradar a la gente ni para caerle bien a todos, hazlo por tu bien, por el bien de tu familia y para agradar a Dios”.

(Foto: Alaska Films Studio)

Gonzales no dejó pasar la oportunidad para explicar cómo trabajan para realizar un video e interpretar temas que no son propios.

"Muchos salieron a decir: 'esta canción no es de ella, es de esta hermana', ya les había comentado que iba a sacar 6 covers, canciones que no son mías, pues estas han sido un gran mensaje para mi vida, me han transformado y por ello se los quise compartir, ya estamos trabajando en las propias, las que Dios nos dio, todo saldrá como Dios quiere, como a él le gusta y para la honra y gloria del Señor, desde que escuché este tema me ayudó a seguir adelante".

La guatemalteca quiso aclarar que cada trabajo está hecho sin quitar el crédito a los intérpretes originales: "Cada vez que grabo un cover he hablado con los autores".

"Es una bendición saber que hay gente allá afuera que está a mi lado", dijo a pesar de quienes rechazan su música. "Desde mi niñez he sufrido mucho pero Dios ha hecho su obra en mi", expresó.

Ana cerró su mensaje con una oración.

A inicio de julio estrenó "Cuando el primer amor se va", tema de la agrupación Tercer cielo y recientemente lanzó "Hoy me desperté", del Grupo Fortaleza.

Aunque muchos cristianos no la aprueban, la famosa aseguró que tiene el apoyo de muchos hermanos.

MIRA EL VIDEO:

SUS COVERS RECIENTES: