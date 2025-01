Ana, la guatemalteco-austriaca que causa sensación en la moda

-

Ana Lendl es una modelo que causa sensación en las pasarelas internacionales por su profesionalismo y look.

OTRAS NOTICIAS: Aida Estrada anuncia su embarazo

Algunos guatemaltecos desean que represente al país por su belleza natural, considerándola para eventos como Miss Guatemala.

También es generadora de contenido muy conocida en Austria, de dónde es y reside.

Acerca de Ana Lendl

Es Narrador visual y Cineasta, es generadora de contenido de marcas de lujo y modelo. Su madre es guatemalteca y su padre austriaco.

MIRA:

@analendl Sharing this with all the ladies who feel insecure in their bodies-you are not alone, and I promise, you'll grow out of this feeling. It takes time, but one day you'll realize that their words don't define you. This isn't about fishing for compliments; it's about showing how you can grow into someone confident— even when people have had something to say about your body your entire life. You know your body better that anyone. Deep down you know what feels right and healthy - don't push yourself to any extreme and embrace your natural type. ♬ original sound - Ana Lendl

@analendl Wearing an apartment on my neck ♬ original sound - Ana Lendl

Foto: Facebook.

Foto: Facebook.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Dónde puedes disfrutar las películas nominadas al Oscar?