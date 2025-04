EE. UU.: Masivas protestas contra las medidas de Donald Trump

-

Miles de manifestantes salieron a las calles de Washington y otras ciudades de Estados Unidos en contra de las políticas de Donald Trump, en las protestas más masivas contra el republicano desde su vuelta a finales de enero a la Casa Blanca.

Una gran pancarta que rezaba "¡QUITA TUS MANOS!", se extendía a pocas manzanas de la Casa Blanca. Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer "¡No es mi presidente!", "Ha llegado el fascismo", "Detengan el mal" y "Quita tus manos de nuestra Seguridad Social".

Jane Ellen Saums, de 66 años, dijo que estaba aterrorizada por la campaña de reducción de la administración federal que lleva a cabo Trump de la mano de Elon Musk.

"Es extremadamente preocupante ver lo que le está sucediendo a nuestro gobierno, (...) todo está siendo totalmente atropellado, todo, desde el medio ambiente hasta los derechos personales", se quejó esta trabajadora inmobiliaria.

Las muestras de rechazo han llegado a varias ciudades de Estados Unidos. (Foto: AFP)

En un momento de creciente resentimiento mundial contra el presidente republicano, se celebraron concentraciones en su contra en capitales como París, Roma y Londres.

Una coalición compuesta por decenas de grupos de izquierda, como MoveOn y Women's March, convocó manifestaciones bajo el lema "Quita tus manos" en más de mil ciudades y municipios estadounidenses.

Los inconformes señalan que el presidente pone en riesgo la estabilidad de ese país. (Foto: AFP)

Más de 5 mil personas se reunieron en el National Mall de Washington, a poca distancia de la Casa Blanca, a mediodía hora local. Entre los asistentes había destacadas figuras del Partido Demócrata, como el legislador Jamie Raskin.

"Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada", dijo el activista Graylan Hagler, de 71 años, a la multitud congregada. "No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos".