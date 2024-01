Andre Or, el guatemalteco que triunfa en "Mindcage", el nuevo film de Netflix

-

Un guatemalteco está triunfando en el extranjero como actor y recientemente se puede apreciar su talento en una cinta de Netflix.

Andre Orozco cuyo nombre artístico es Andre Or, reside en Estados Unidos y está dando de qué hablar en Hollywood.

Recientemente obtuvo un papel en "Mindcage" (Jaula de metal), un film de misterio donde comparte escena con Martin Lawrence, uno de los protagonistas de la trama, donde también aparecen Melissa Roxburgh y John Malkovich.

Foto: Andre Or.

Soy502 conversó con Or para que compartiera su experiencia y su introducción al mundo artístico.

"He tomado cursos de actuación a lo largo de mi vida, pues me gustó desde pequeño y en Guatemala siempre salía en todas obras del colegio como "Romeo y Julieta" y me gusta tocar la guitarra, también participé en un proyecto llamado "La calle donde tú vives".

En 2012 conocí a Oscar Isaac cuando él estaba de visita por Guatemala y tuve la oportunidad de compartir con él, siempre me inspiró dedicarme a la actuación en Estados Unidos, así que trabajé mucho en perfeccionar mi inglés y cumplir mi meta", afirmó.

"En Estados Unidos inicié en comerciales de televisión, hice uno para la cadena estadounidense de tiendas Sam's Club en Arkansas y así fui buscando oportunidades", contó acerca de cómo comenzó su búsqueda.

Su vida en Estados Unidos

Además de actor, Andre también forma parte de las filas de la Fuerza Aérea Estadounidense. "Aquí vivo con mi familia, tengo dos hermosas hijas y creo que vivir acá ha sido una gran bendición para mí, se me han presentado varias oportunidades y me siento honrado de poder servir a este país".

"Mi ingreso a la Fuerza Aérea fue un proceso muy intenso y bonito, siempre me han gustado los aviones y estoy feliz al poder devolver un poco a Estados Unidos lo que me ha dado, actualmente estoy en el escuadrón de logística de la Guardia Nacional", expresó Or.

Su oportunidad en "Mindcage"

"Vi el anuncio en redes sociales y apliqué, al principio no creí que me fueran a llamar, mandé mi foto y mis características a "Actors Casting Agency" con Victoria Fox y Mark Smith y lo logré, estuve en set por unos días en la filmación de la película en 2021.

"Mi personaje es el de un sheriff (alguacil) que llega a dejar evidencia del caso a Jake Doyle, personaje interpretado por Martin Lawrence, previo a eso mi interpretación también salió en una escena del crimen ocurrida en un lago, junto con un equipo de policías".

"Fue una gran experiencia estar en una producción tan grande y ver cómo trabajaba cada miembro del equipo, hay un gran trabajo que requiere mucho tiempo, grabamos en horas de la madrugada, me sorprendí con algunos efectos como la lluvia artificial y fue divertido".

"Me gustó mucho la personalidad de Lawrence, tuve la oportunidad de convivir con él, mientras hicimos la escena juntos, donde le entrego evidencia, no me lo esperaba pues el director me dijo que quería que yo saliera en esa parte y fue un grato momento", cerró.

Además de este trabajo Andre Or participó como background actor en la trama "God's Country Song"

Mindcage ya está disponible en la plataforma de Netflix.

