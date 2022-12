Andrew Tate, el polémico "influencer" capturado gracias a una caja de pizza

Respondió en video a una crítica que le hizo la activista Greta Thumberg y fue capturado gracias a una caja de pizza que apareció en el video.

El polémico "influencer" británico Andrew Tate comparecerá el viernes junto con su hermano ante un tribunal de Bucarest, la capital rumana, tras ser acusado de forzar a varias mujeres a prostituirse, informó a la AFP una portavoz de la fiscalía antimafia.

Andrew y Tristan Tate "están detenidos por 24 horas", declaró Ramona Bolla. Ambos "serán presentados" ante el tribunal de Bucarest, con una propuesta para que permanezcan a detención provisional durante 30 días, añadió.

El caso

"A principios de 2021, [los] cuatro sospechosos formaron un grupo criminal organizado con vistas a cometer el delito de trata de seres humanos en el territorio de Rumanía, pero también en otros países", declararon los fiscales de la Dirección de Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) de Rumanía en un comunicado fechado el jueves.

Los hermanos, junto a dos rumanos detenidos, presuntamente traficaban, reclutaban y explotaban a mujeres coaccionándolas para que realizaran "actos pornográficos con el fin de producir y difundir dicho material" en internet.

Las autoridades han identificado hasta ahora a seis de las presuntas víctimas y se registraron varias localidades en el país en el marco de la investigación, iniciada en abril.

Controversial "influencer"

Tate, un excampeón de kickboxing que se mudó a Rumanía con su hermano hace unos años, apareció en el programa de televisión Big Brother en 2016, pero fue eliminado de la competencia tras la difusión de un video que lo muestra pegando a una mujer.

Sus redes sociales fueron suspendidas por declaraciones misóginas, aunque Twitter volvió a reactivar su cuenta recientemente.

La caja de pizza

El miércoles, se enzarzó en una discusión con la activista climática sueca Greta Thunberg en Twitter después de felicitarse en redes sociales por emitir muchos gases de efecto invernadero con su colección de coches.

De acuerdo con versiones de otros medios, en el video aparece una caja de pizza y en esta se observa un código QR. Los agentes de la policía, que trataban de dar con la ubicación de Tate, rastrearon ese código y lo descubrieron.