Ann Marie Freeman muestra sus heridas tras sufrir accidente (video)

La comunicadora Ann Marie Freeman alarmó a sus seguidores tras contar que había sufrido un fuerte accidente en su casa.

La conductora del programa "Café AM" de TV Azteca Guatemala, contó en un clip que subió a redes, que tuvo un incidente en la cocina en el que sufrió quemaduras en la cara, el cuello, los brazos e incluso el estómago.

"...Tuve un accidente por un antojo de churros, me encanta cocinar pero en realidad churros nunca había hecho, así que desconocía la manera de preparación", explicó.

"Resulta que no sabía que la masa del churro tiene que estar bien compacta, si no, al momento de entrar en contacto con el aceite puede explotar y fue eso exactamente lo que me pasó, estaba viendo para poner más churros en el aceite y uno de estos explotó, gracias a Dios tenía mis lentes puestos porque se llenaron de aceite, si no, creo que hubiese sido peor, también me quemé un poquito la panza, dentro de lo malo pudo ser peor, estoy bien, solo estoy cuidándome la herida más fea pero estoy bien, me voy a quitar el antojo de los churros pero comprándolos", continuó.

La conductora es una de las más queridas de la tv. (Foto: Instagram)

Ann Marie, quien está a poco tiempo de dar a luz, mostró la evolución de sus heridas en el brazo izquierdo, que fue el área más afectada.

¿Quién es Ann Marie Freeman?

La famosa conquistó a los fans en la televisión nacional en "Nuestro Mundo" de Televisiete, también formó parte del noticiero "Nuevo Mundo", de Radio Nuevo Mundo y luego se mudó a "Hechos Meridiano" de Azteca Guatemala, actualmente conduce "Café AM" de Tv Azteca Guatemala.

En febrero de 2023 anunció su embarazo en redes sociales y está a la espera de un niño.

La conductora de #CafeAm de TV Azteca Guatemala, Ann Marie Freeman, cuenta cómo sigue tras su accidente en casa. @soy_502 pic.twitter.com/4RuS3zoUPt — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 7, 2023

