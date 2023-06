¡De gira! "The Chainsmokers" trae su show a Guatemala

-

El dúo estadounidense de DJ visitará Guatemala por segunda vez para dar un concierto.

A través de sus redes sociales, Todoticket anunció un nuevo concierto que se suma a la lista de eventos musicales en Guatemala para 2023.

De acuerdo con la publicación, el dúo de DJ estadounidenses "The Chainsmokers" visitará Guatemala para deleitar a sus seguidores nacionales.

Y aunque se desconoce fecha, lugar y precios de los boletos, la empresa afirmó que pronto se anunciarán más detalles.

"Un evento imperdible ¡The Chainsmokers en Guatemala! Mantente atento para más información próximamente", se lee.

Mira el anuncio:

"The Chainsmokers" es un dúo de DJ conformado por Alex Pall y Andrew Taggart.

Ambos son originarios de Nueva York, y han logrado marcar un estilo de música distinto combinando ritmos del indie, house progresivo y pop.

Iniciaron realizando covers de canciones popular, pero con el paso del tiempo se han dado a conocer con sus propios temas musicales.

Algunos de sus más grandes éxitos son "Closer", "Don't let me down", "Paris" y "Takeaway".