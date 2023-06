¿Aparece Shakira? El curioso detalle en la nueva sesión de Bizarrap (video)

-

En la nueva canción de Bizarrap junto a Rauw Alejandro, no pasó desapercibido un detalle que involucraría a Shakira.

Recientemente, el DJ y productor argentino Bizarrap lanzó su sesión número 56 junto a al cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro.

El tema que sobrepasó los seis millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas, cautivó a miles de seguidores que esperaban con ansias dicha colaboración.

Sin embargo, un detalle dentro de la canción que involucraría a Shakira se volvió tema de conversación en redes sociales como Twitter.

Con frases como "podemos chingar y que pasen las horas, y por la mañana no tiene que haber boda" y "pa qué dormir solo, si tú estás sola", los artistas han logrado conquistar a su público.

¿Aparece Shakira?

En el minuto 1:24 se logran escuchar los famosos "jadeos" que la cantante colombiana hace en su canción "She Wolf" lanzada en julio de 2009.

Internautas no pasaron por alto esta curiosidad, y procedieron a compartirla en redes sociales. Incluso, el mismo Bizarrap respondió a un usuario que hizo ver la intervención de Shakira.

"Los gemidos/jadeos aquí son los de Shakira en "She Wolf/Loba" y no me van a convencer de lo contrario", escribió el perfil "WWSHAK" en Twitter. "Exacto jaja", respondió el argentino.

Otro detalle que cautivó fue la voz de Rosalía en un fragmento del tema. Cuando Rauw canta "si estás despechá, yo te hago un rehab", se logra escuchar al fondo la voz de su novia.

La respuesta de Bizarrap:

