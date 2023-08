El aplaudido gesto de un alcalde con reina de belleza sorda (video)

-

El alcalde hondureño se llevó las palmas por el gesto que tuvo con una reina de belleza sorda.

Digna Mejía busca convertirse en la nueva reina de feria de la ciudad de Santa Rosa Copán en Honduras.

Ha llamado la atención que es una joven sorda que marca un antes y después en la historias de los certámenes de su país.

Recientemente se llevó a cabo una entrevista con varios medios locales en donde las candidatas se presentaron.

Durante su intervención, Mejía estuvo acompañada de una traductora, pero también del alcalde de Copán, Aníbal Erazo.

En redes sociales, el jefe edil se volvió viral luego de compartirse un video en el que se observa cómo apoyó a la joven en todo momento.

"Yo me siento muy feliz, porque nunca me imaginé que el alcalde me ayudara (...) decidió elegirme. Soy una persona sorda y decidí aceptar el reto", dice la joven en lengua de señas.

Finalmente, el alcalde intenta imitar una seña con sus manos a lo que ambos se unen en un abrazo. Los presentes no dudaron en aplaudir y el video ya cuenta con cientos de comentarios elogiando la acción.

"La verdadera inclusión", "Primera vez que veo un gesto por parte del alcalde", "Excelente lo felicito", "Qué linda es ella", "Felicitaciones a la joven y a la alcaldía de Copán", se lee.

Digna Mejía ha expresado que quiere que en otros países se tome en cuenta a las chicas sordas que quieren participar en certámenes de belleza.