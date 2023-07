¡Cifra récord! Arabia ofrece 300 millones por Mbappé

-

El club de Arabia Saudita, Al-Hilal, ha ofrecido 300 millones de euros para fichar al delantero francés Kylian Mbappé.

El París Saint-Germain ha autorizado a su delantero Kylian Mbappé, negociar su traspaso al club de Arabia Saudita, el Al-Hilal, que ha ofrecido al equipo francés 300 millones de euros por la estrella.

El club francés ha recibido una carta con una propuesta firme por el jugador y la petición para negociar un contrato con Mbappé, aunque el delantero nunca haya expresado su deseo de jugar en Arabia.

Según AFP, la agencia de noticias más antigua en el mundo, numerosos equipos se han mostrado interesados en contratar a Mbappé desde que el PSG le prohibiera al jugador viajar con el equipo a Asia.

Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter de Milán, FC Barcelona y Real Madrid son unos de los equipos interesados en el jugador, además del Al-Hilal, según la misma fuente.

"Varios clubes demuestran creatividad y proponen fórmulas que incluyen a jugadores top además de un monto económico por el traspaso. Eso abre el mercado a más clubes", añadió esta fuente.

El PSG ha tomado esta decisión ya que Kylian Mbappé, que acaba contrato en junio de 2024 con el club de París, ya anunció que no tiene intención de ampliar su contrato con el equipo francés.

More on exclusive Al Hilal-Mbappé story revealed today



PSG, obviously accepting €300m bid… but no talks with player as of now.



Al Hilal will offer Mbappé world record salary — even if just for one season.



PSG feel Kylian’s agreement with Real Madrid for 2024 is sealed. pic.twitter.com/pZvXBKKN7E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, detalla que el club de Arabia aún no se ha puesto en contacto con el delantero.

Pero informa que el salario del jugador francés sería de 700 millones por una temporada, lo que estiraría la operación hasta los 1,000 millones de euros contando el traspaso y el sueldo.