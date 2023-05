Aracely Arámbula arremete contra Luis Miguel

La viuda del exmanager de Luis Miguel dijo en un programa que ve a sus hijos "de vez en cuando", y Aracely Arámbula arremetió contra ellos en redes.

Aracely Arámbula estuvo con Luis Miguel durante cuatro años, tiempo en el que tuvo a dos hijos: Miguel y Daniel. Recientemente, la actriz se volvió tendencia por dar una indirecta durante un show, en el que llamó a Luis Miguel "El rey cucaracho".

Parte de las razones por las que Arámbula no tiene una "buena relación" con Luis Miguel es por la relación que el cantante tiene con sus hijos. En una entrevista de People en Español, la actriz dijo:

“ Hace mucho tiempo que no los ve, me encantaría que conviviera más con ellos, eso sí. Si tocara ese tema, créanme que duraríamos aquí tres horas. ”

Luis Miguel y Aracely Arámbula cuando seguían juntos. (Foto: Twitter / @DaniAguirre_)

En una entrevista que el medio "De primera mano" hizo a viuda del manager de Luis Miguel, Lucía Miranda, la mujer aseguro que "El Sol" todavía miraba a sus hijos.

"Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos, ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir", dijo la viuda de Hugo López.

En el momento en que Arámbula se enteró de esto, ella compartió en su página oficial de Instagram un mensaje, asegurando que no se quedará callada. "Mientras se trate de mis hijos siempre hablaré con la verdad", comentó sobre una captura de pantalla que explicaba la noticia.

Historia de Instagram de Aracely Arámbula. (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

*Con información de People en Español