¿Un árbol de Navidad en el espacio? La imagen que captó la NASA

-

La NASA capta un peculiar grupo de estrellas en el firmamento.

Recientemente, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) a través de redes sociales ha compartido una inesperada imagen sobre un conjunto de estrellas llamada "Cúmulo de Árboles de Navidad".

La fotografía pertenece al cúmulo de estrellas denominado NGC2264, más conocida como "Árboles de Navidad".

En esta nueva imagen de NGC2264, se observa la forma de un árbol espacial con el brillo de luces que proviene de un grupo de estrellas jóvenes, que poseen edades de entre 1 y 5 millones de años.

Foto: NASA

La fotografía del árbol de Navidad de las estrellas fue captado por el observatorio de rayos X "Chandra" de la NASA.

"Estamos celebrando la temporada navideña con una nueva imagen del "Clúster de árboles de Navidad", ¡completa con luces parpadeantes! Este grupo de estrellas jóvenes, de aproximadamente 1 a 5 millones de años, se encuentra a unos 2,500 años luz de la Tierra. ¡Felices fiestas, fans del espacio!", escribió el observatorio Chandra.

"Las estrellas en NGC 2264 son más pequeñas y más grandes que el Sol: desde algunas con menos de una décima parte de su masa hasta otras que contienen alrededor de siete masas solares", escribió la NASA.

Por otro lado, la NASA realizó una versión animada de las estrellas para dar mayor realce a la imagen del "Cúmulo de Árbol de Navidad", por ello, lo convirtió en un gif para simular una serie de luces con las que se adorna el árbol de Navidad en los hogares.