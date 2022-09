Arquimidez Ordóñez “preparado para marcar", en su primer llamado a selección mayor

Arquimides Ordóñez arribó al país dispuesto a3 jugar con la Selección de Guatemala.

Después de su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, en el que Guatemala consiguió su boleto al Mundial Sub20 de Indonesia, Arquímides Ordoñez fue convocado por el técnico Luis Fernando Tena para los juegos amistosos de la Selección Nacional.

‘Quimi’, de 19 años, de padre guatemalteco y madre italiana, nacido en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, llegó al país este lunes 19 de septiembre y declaró estar emocionado de poder tener sus primeros minutos con la selección mayor.

“Estoy muy contento de estar de vuelta en Guatemala y emocionado con poder contribuir y poder anotar con la Selección. Estoy acostumbrado a entrenar y jugar con futbolistas más grandes y es cuestión de adaptarse”, dijo el seleccionado.

El delantero que milita en el FC Cincinnati espera aportar su velocidad, esa explosión que lo caracteriza y también los goles. “No estoy nervioso por el llamado, estoy emocionado por enfrentar a Colombia, que tiene un gran equipo”.

Rubio Rubín llegó junto a Arquimides y manifestó estar listo

“Venimos bien, con salud, y listo para los partidos que se nos vienen ante Colombia y Honduras, partidos fuertes, pero tenemos buen equipo para salir a ganar”, dijo el jugador del Real Salt Lake en su llegada a Guatemala.

Rubio Rubín no pasa por un buen momento en su club y espera recuperar la confianza en la selección de Guatemala. “Ha sido difícil, no he contado con mucho ritmo, pero así es el fútbol. Tengo 26 años y sé de los momentos difícil que a veces un delantero puede tener, pero estoy acá para agarrar gol”.

Sobre Colombia, Rubio dijo que “No es un equipo fácil, es uno de los más difíciles del mundo. No irá al Mundial, pero tiene mucho para demostrar que podría estar ahí. Nosotros tenemos una gran oportunidad contra ellos y así medirnos con los mejores jugadores del mundo”.