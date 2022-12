¡Arrastrados! Hombre embistió con su auto a dos policías y recibió una paliza

Un joven recibió una paliza luego de embestir a dos agentes de la policías y arrastrarlos durante varios metros colgados en el capó de su vehículo.

Todos es paz y amor en la Navidad, así reza una famosa canción de la época. Sin embargo, pareciera que no la escuchó un joven de 20 años que decidió no identificarse en un puesto de registro y en lugar de ello, optó por arrastrar varios metros a los agentes que lo detuvieron.

El hecho ocurrió al medio día del domingo de Navidad en Córdova, Argentina, según diferentes medios de comunicación de ese país; pero la noticia se viralizó, luego que se compartiera en las redes sociales un video en el que se muestra todo lo ocurrido.

Parte del video fue grabado por la copiloto del vehículo involucrado en el incidente. En las imágenes se observa que los agentes están posicionados al frente del Volkswagen Gol Trend para impedir que el conductor siga su marcha, al tiempo que le exigen que se identifique y baje del automotor, hecho al que el joven responde con un gesto de negación.

Además, se escucha a una mujer decir: "¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo Coral", frase con la que se viralizó el video en cuestión. También se escucha a la misma mujer pedirle a Coral que no se baje del automotor porque "no están haciendo nada malo, es peligroso".

De un momento a otro, el joven de 20 años identificado como Lautaro Ordóñez, decide arrancar el vehículo y llevarse "de corbata" a los agentes que a duras penas logran sostenerse de los parabrisas, mientras gritan: "¡Para! ¡Para hijo de P*ta!", mientras que sus acompañantes suplican: "Pará, para boludo pará. ¡Los vamos a matar!".

Finalmente Ordóñez decidió frenar y el agente rompe el vidrio de un manotazo. Al tiempo que otro abre la puerta del piloto y baja a golpes al joven para aprenderlo.

Luego del incidente Ordóñez fue capturado junto a sus acompañantes Abril Aresca, de 21 años; y Tiziana Aresca, de 19. Según la policía, se les hizo el alto, porque los jóvenes realizaban maniobras prohibidas como zigzaguear y se conducían a exceso de velocidad.