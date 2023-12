¿Arrepentido de sus modificaciones? La fuerte confesión de "The Black Alien"

-

El popular influencer "The Black Alien" ha realizado una inesperada revelación sobre su cuerpo.

A través de los años, el francés Anthony Loffredo más conocido como "The Black Alien", comenzó a compartir su "transformación" en donde poco a poco alteraba su cuerpo con amputaciones de dedos o lengua, implantes de objetos metálicos y tatuajes en zonas inusuales al punto de que su físico se ha alterado en un 62%.

Sin embargo, en las últimas horas, The Black Alien por medio de Instagram ha hecho una fuerte confesión relacionado a su aspecto físico al dar a conocer que su "proyecto" ha llegado a su fin.

El francés confiesa que su transformación "ha perdido todo el sentido" con el paso del tiempo. "Este proyecto al que le di todo, amor, pasión, determinación, fuerza, ha perdido su sentido con el paso de los años, no esperaba que tuviera tanto impacto en el mundo, para ser conocido no supe gestionarlo y mi proyecto ha perdido su sentido, 6 meses separan estas dos fotos de la izquierda".

El francés menciona que su transformación finalizará con el full black, un tratamiento con el que su color de piel ha cambiado. "Una cosa es seguir, ya no quiero tocar mi cuerpo ni quitar ni poner nada, estoy poniendo fin a la modificación de mi cuerpo para el momento, ya no me gusta este mundo, voy a terminar mi full black por todo el cuerpo y terminar por el momento así. Adiós, modificación corporal".

Foto: Instagram/the_black_alien_project