¡Con el pie izquierdo! El Arsenal le roba la Community Shield al Manchester City

El cuadro que dominó la temporada anterior, empezó con el pie izquierdo al caer en los penales.

El Arsenal conquistó el primer trofeo de la temporada, la Community Shield, al vencer 4-1 en los penales al Manchester City, después de que el tiempo reglamentado acabase con empate a un gol, este domingo en el estadio londinense de Wembley.

El City parecía tener el trofeo en el bolsillo cuando el joven Cole Palmer adelantó al equipo de Pep Guardiola en el minuto 77.

An incredible stop from @AaronRamsdale98 #CommunityShield pic.twitter.com/0aZGq4dDEz — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

pero el Arsenal igualó en el descuento con un tanto del belga Leandro Trossard (90+11) y llevó la resolución a los penales, al no disputarse prórroga en este torneo.

In the dying seconds



It deflects in for @Arsenal!#CommunityShield pic.twitter.com/Q1YFIImYgv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

Ya en la tanda de los penales, los dirigidos por Pep Guardiola no tuvieron suerte y el Arsenal se alzó con el trofeo.

WHAT A TURNAROUND @Arsenal are your #CommunityShield champions after a penalty-shootout pic.twitter.com/bFhx6ECN9S — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023