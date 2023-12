Los "Ñejitos" guatemaltecos habrían sido copiados en México

-

Una artista guatemalteca conocida por haber creado una ilustración a la que llamó "Ñejito" es tendencia en redes pues muchos internautas aseguraron de que una mexicana habría copiado su creación.

Mónica (María Ñejitos) conocida por sus "Ñejitos" se hizo viral en la red social X luego de que una artista mexicana hiciera un personaje casi igual a su ilustración.

En redes sociales se armó la "ñeji-controversia" entre los fans de ambas pues mientras los guatemaltecos afirman que el personaje de Margaret, al que bautizó como Cuqui es una copia, los mexicanos afirman que no tiene relación.

La artista guatemalteca aclaró en un live su sentir acerca de este trago amargo para su arte.

"La verdad qué aburrido llegar a esto porque fácilmente se pudo haber resuelto, si ya teníamos comunicación previa pero nada, espero pueda entender que lo que hizo no es correcto y que lo correcto es resolver este tema de la mejor forma, que es dando el crédito que merecen los ñejitos", escribió junto a un video.

En el clip explica:

"Me presento, mi nombre es Mónica y mi proyecto se llama Ñejitos, que son una abstracción pop de mi nahual Q'anil, básicamente es una extensión mía, con cejas grandes y nalgas grandes". inició.

"A Margaret (la artista mexicana) la conocí este año justo porque Amelie la trajo a Guatemala, hubo un show, empezó a seguir a los Ñejitos y tuvimos comunicación, recuerdo que incluso compartió un Ñejito en una historia, le agredecí y luego me escribió porque me quería comprar una mochila, al final ya no pasó nada, no importa, la cosa es que ella ya los conocía y al parecer ella en un show, recientemente sacó una bolsa de compras donde tenía un logo de su marca personal, al parecer ella se identifica con los conejos y se identifica con una ceja grande".

"Está súper bien, yo no inventé las cejas grandes, o las nalgas, no inventé esos temas, el tema aquí es que el personaje, la identidad, la personalidad, ¡todo! está basado en lo que yo ya hago desde 2019", aclaró.

"El personaje ilustrado que ella creó como su mascota es prácticamente una copia de un Ñejito con rinoplastía, tiene una narizota y ya, creo que si yo no hubiera dicho nada, hasta nalgas le hubiera puesto, se parece mucho".

"En el momento en el que me pasaron la publicación me quedé como ¡qué raro! no sabía ni qué decir... le puse más atención y me di cuenta que sí se parecen mucho, solo le puso una narizota y aparte en el contexto de que ella ya me había hablado, ella conoce a los Ñejitos, creo que era innecesario, me pudo haber hablado y quizá contarme que quería hacer al personaje".

"Prefirió hacer esta mascota que se llama Cuqui... la cosa es que no acepta el hecho de que sí es un plagio y ¡qué pereza! porque pudimos haberlo resuelto de otra manera, yo le escribí en privado, nunca leyó mis mensajes, en ningún momento he sido grosera con ella, ni la e insultado, al contrario de sus comentarios pasivo agresivos hacia mí, el tema es que se parecen, el rostro, el cuerpo, hasta le puso una personalidad, las personas que siguen a los Ñejitos saben que tienen distintas personalidades", afirmó.

Ataques en las redes:

"Me parece mal que ponga a sus fans a atacarme diciendo que '¡qué me creo yo!', que no inventé el agua azucarada, por supuesto que no, sí, yo no la inventé, el tema es que la ilustración se parece mucho a lo que yo hago, quiero aclarar el hecho de que yo no estoy peleando con ella, admiro su trabajo, es súper famosa pero creo que lo mejor es aceptar que tuvo un error y enmendarlo o decir que son primos de los Ñejitos, porque me salieron con varios comentarios de sus fans que los Ñejitos son idénticos a Miffy y sí, se parecen y siempre he dicho que son primos diferentes de Miffy, tiene toda una línea, una personalidad que yo no toco, se parece porque es un conejo blanco y tiene la boquita de cruz pero no estoy absorbiendo la personalidad de Miffy o los mismos colores, estoy haciendo algo distinto", aseguró.

"El Ñejito es muy intuitivo, algo que no planee, ahora es una marca, está registrado, mi Ñejito está patentado, no es un pasatiempo, le estoy metiendo mucho esfuerzo como para que venga alguien con más popularidad y quiera apropiárselo y quiera hacer una versión igual, solo cambiándole el nombre y poniéndole una narizota, me parece injusto, esperaría que al menos tuviéramos una conversación", aclaró.

Así nació el Ñejito:

Según explicó Mónica en una entrevista el nombre de "ñejito" viene de "conejito" y ella lo latinizó con la "ñ", es un conejo inspirado en el nahual maya Q'anil. El proyecto comenzó en 2019, sin embargo creció en pandemia. Al inicio fue un dibujo luego fue tomando vida a productos como estatuas de arcilla, ceniceros, bisutería, ropa, collares, pinturas, bolsos e incluso el ñejito en grafiti que muchos ciudadanos de la capital pueden encontrar en distintos murales.

