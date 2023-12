Álvaro Arzú confirma a qué diputados les quitaron las visas

-

El diputado Álvaro Arzú Escobar confirmó que EE. UU. le retiró la visa a él y su familia.

El diputado del partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, se dijo extrañado por el "alboroto y la preocupación" que genera en el país el retiro de visas anunciado por el Gobierno de Estados Unidos a más de 100 miembros del Congreso.

Antes de confirmar que él es uno de los sancionados y que su familia tampoco puede viajar a ese territorio, el legislador manifestó que la situación no le afecta.

"A mí, en lo particular, lo que verdaderamente me preocuparía e, incluso, me avergonzarías es no poder entrar a mi propio país, porque eso sí sería es estar lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra...", expresó, al ser cuestionado por un reportero de Guatevisión.

Asimismo, hizo ver que EE. UU. está en su derecho de decidir a quién deja o no llegar. "En todo caso, yo sí lamento mucho las personas que no pueden entrar a su país. Gracias a Dios, yo sí puedo hacerlo y pasar la Navidad con mi familia", agregó.

Son 108 sin visa

Arzú también confirmó que los 108 diputados que votaron a favor de retirar la inmunidad a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco fueron los sancionados con la revocatoria de visa, para ellos y sus parientes.

"Por razones que ya todos conocen, a todos los diputados que votamos por retirar el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por posibles actos de sobrevaloración de compra", reconoció.

También remarcó, que al desaforar a los magistrados no se busca que los arresten ni cambiar los resultados electorales, sino que se les investigue por la supuesta comisión de delitos.

Tomando en cuenta las declaraciones de Arzú, estos serían los congresistas que ya no son bienvenidos a EE. UU.