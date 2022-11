Así cantó Cesia en el concierto de Ricardo Arjona en Honduras

Cesia Sáenz se lució con su potente voz en el escenario del "Blanco y Negro Tour" de Ricardo Arjona en Tegucigalpa. Honduras.

La ganadora de "La Academia 20 años" abrió el show del guatemalteco en su presentación en el país vecino.

Los asistentes compartieron los momentos más impactantes de su presentación. Cesia salió a escena con un elegante body negro, con detalles plateados y mucho brillo, su clásica melena que la caracteriza la hizo verse hermosa.

Sáenz cantó "Llama por favor" (Alejandra Guzmán), "Ese hombre" (Rocío Jurado) y "Él me mintió" (Amanda Miguel), entre otras.

"Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esto, a mis fans, al equipo de Arjona que me dio la oportunidad de estar aquí, es un honor, gracias por darme la oportunidad de crecer", dijo.

"Estaba nerviosa, me trababa, les voy a enseñar el outfit, miren, esto me lo iba a quitar pero estaba nerviosa y no pude", dijo en un en vivo.

La hondureña también transmitió el momento en el que disfrutó del concierto de Arjona desde un lugar privilegiado.

