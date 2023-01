Así celebró Gaby Moreno nominación a los premios Oscar 2023

Gaby Moreno celebró la nominación a los premios Óscar de "El gato con botas", película en la que interpreta un tema.

El recién pasado martes 24 de enero, la Academia de Cine dio a conocer las nominaciones para los Oscar 2023 en todas sus categorías.

En el apartado de "Mejor Película Animada", las producciones nominadas son: "Pinocho" de Guillermo del Toro, "Marcel the shell with shoes on" , "El monstruo marino", "Red" y "El gato con botas: último deseo".

En ese sentido, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno reaccionó con emoción en sus redes sociales, pues es parte de la banda sonora de la última cinta mencionada.

"Increíble pensar que mi canción forma parte de una película nominada al Oscar!!", escribió en su cuenta de Twitter.

Gaby Moreno celebró la nominación al Oscar de "El gato con botas". (Foto: captura de pantalla)

Moreno fue la encargada de escribir e interpretar el tema "¿Por qué te vas?", incluido en la película. El compositor Heitor Pereira también fue parte de su creación.

La entrega es la secuela de El Gato con Botas (2011), derivada de la franquicia de Shrek. Se trata de una película de comedia de aventuras animada por computadora, producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures. Fue dirigida por Joel Crawford, bajo la codirección de Januel Mercado.

Es protagonizada por las voces de Antonio Banderas y Salma Hayek, que retoman sus papeles de El Gato con Botas y Kitty Patitas Suaves.

Escucha aquí la canción: