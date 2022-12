Así se despidió Juanpa Zurita de Guatemala

Luego de una intensa semana de grabaciones y de conocer Guatemala, Juanpa Zurita se despidió del país con un emotivo mensaje.

El actor e influencer recorrió el país y se sorprendió con su belleza, prometiendo que regresaría, pues quedó impactado.

"Tremenda forma de acabar las aventuras chapinas, vean nada más, qué hermoso atardecer en El Paredón, me pone triste que me voy, qué bonito país, este no es un adiós, es un hasta luego, miren no más, ¡wow!", dijo en un clip en sus historias.

EL famoso también describió en el clip una anécdota con la broma que terminó en una "cachetada":

"Acabo de pasar por migración para salir de Guatemala, voy para México y literalmente me dijo: ¿tú eres el de vos sho c...? ¡qué divertido ha sido Guatemala!", explicó.

Juanpa Zurita arribó a Guatemala el pasado domingo y realizó grabaciones para una marca de bebidas, el famoso es conocido por su actuación en "Luis Miguel, La Serie" como el hermano del Sol de México.

MIRA EL VIDEO: