¡Colorida celebración! Así dio la bienvenida Dubai al 2023 (video)

Dubai dio la bienvenida al Año Nuevo 2023 con un impresionante show de luces que han cautivado en varias partes del mundo.

Dubai dio la bienvenida al año 2023 con un deslumbrante show de fuegos artificiales e impresionantes proyecciones que fueron grabadas y compartidas en redes sociales.



Y es que en, al menos treinta puntos distintos de la ciudad, se llevó a cabo una serie de actividades especiales que incluían la presentación de artistas como Kylie Minogue y Enrique Iglesias.

Cuando el reloj marcó la media noche, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, irradió un espectáculo muy comentado hasta el momento.

Las celebraciones también llegaron a conocidos puntos de Dubai, como The Dubai Frame, Bluewaters, The Beach, JBR y el Burj Al Arab.

Mira los videos:

View this post on Instagram A post shared by The Trillionaire Life™ (@thetrillionairelife)

احتفالات #رأس_السنة_في_دبي في @DubaiFrame #MyDubaiNewYear at @DubaiFrame pic.twitter.com/Wz4kyODWb1 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2022

| 2023: Dubai: pic.twitter.com/gy9AKOfned — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2022