"Succession", reafirma su reinado y se convierte en la gran ganadora de los Emmy

La edición 75 de los Emmy se celebró este lunes 15 de enero con los shows consentidos "Succession", "The Last of Us", "The White Lotus", "The Bear" y "Merlina", que fueron las más nominadas.

"Succession", el éxito de HBO, se llevó el Emmy a la mejor serie dramática este lunes en la 75ª edición de la gala celebrada Los Ángeles.

La temporada final de la serie que sigue las puñaladas traperas de los miembros de la acaudalada familia Roy venció en la categoría a "Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "La casa del dragón", "The Last of Us", "The White Lotus" y "Yellowjackets".

"Succession" recibió 27 nominaciones, "The Last of Us" obtuvo 24 y "The White Lotus" recibió 10.

Además, la serie de HBO se llevó los mejores premios para actriz, actor, entre otros. Conoce aquí a los grandes ganadores de la noche:

Mejor serie Drama

Succession (HBO Max)

Mejor serie Comedia

The Bear (Star+)

Mejor Miniserie

Beef (Netflix)

Mejor actriz principal Drama

Sarah Snook - Succession

Mejor actor principal Drama

Kieran Culkin - Succession

Mejor actriz de reparto Drama

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Mejor actor de reparto Drama

Matthew Macfadyen - Succession

Mejor actriz principal Comedia

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Mejor actor principal Comedia

Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz de reparto Comedia

Ayo Edebiri - The Bear

Mejor actor de reparto Comedia

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Mejor actriz principal Miniserie

Ali Wong - Beef

Mejor actor principal Miniserie

Steven Yeun - Beef

Mejor actriz de reparto Miniserie

Niecy Nash-Betts - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Mejor actor de reparto Miniserie

Paul Walter Hauser - Encerrado con el diablo

Mejor programa de reality o competencia

RuPaul's Drag Race

Mejor Serie de Entrevistas

The Daily Show With Trevor Noah

Mejor programa especial de variedades en vivo

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Mejor serie limitada o antológica

Beef

