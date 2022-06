Así se expresó Paola Chuc sobre el trabajo de Lolita Cortés

Paola Chuc habló sobre el trabajo de Lolita Cortés como jueza de La Academia.

Paola Chuc, la ganadora de La Academia en 2018, habló sobre la experiencia inolvidable que vivió en uno de los concursos más importantes del mundo latino, en el que puso el nombre de Guatemala en alto.

Fue durante un podcast realizado por la televisora TV Azteca Guate, donde Chuc dijo que tuvo grandes profesores de los que aprendió mucho tras su estadía en la casa de alto rendimiento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la conversación que sostuvo con la conductora, es la forma en la que se refirió a Lolita Cortés, una de la personalidades más importantes en La Academia.

Esto dijo Paola Chuc

Cortés, quien ha formado parte del claustro de jurado a lo largo de la historia de "La Academia", no fue juez en la generación en la que estuvo Paola, pero, en este 2022, volvió más polémica que nunca.

En ese sentido, Paola Chuc señaló que si Cortés hubiese sido jueza en su generación, le habría costado sobre llevar las fuertes críticas que ella hace, pues, como lo ha podido percibir, es muy estricta.

"Durante mi recorrido por La Academia recuerdo haber recibido críticas, no tan duras como las que Lolita ha estado dando últimamente. Creo que si hoy hubiera tenido la oportunidad de que esta tremenda señora, esta tremenda artista estuviera como juez, pues, creo que me hubiera costado un poco más el tema con las críticas. En aquel entonces sufríamos, imagínate con Lolita que uno ya no sabe exactamente lo que le gusta", expresó Chuc.

"Yo creo que hubiera sido muy difícil el tema de aceptar y de poder seguir creciendo", añadió

A pesar de ello, la artista guatemalteca se refirió a Lolita Cortés con mucho respeto y admiración. La describió como una mujer muy trabajadora y talentosa. Finalmente, dijo que todo el trabajo de los críticos es valorado, porque sirven para el crecimiento de los alumnos.

En el caso de ella, no se sintió afectada, pero junto con sus compañeros cada lunes de revisión eran los más complicados y difíciles, pues sus maestros eran más severos y duros con los académicos.