Así fue el aterrizaje de la cápsula Orión (video)

La cápsula espacial Orion de la NASA aterrizó el domingo en el océano Pacífico, completando la misión Artemis 1, un viaje de más de 25 días alrededor de la Luna con el objetivo de que los humanos regresen allí en solo unos años.

Considerado un éxito, ya que la cápsula Orión pudo llegar a las aguas del Pacífico sin problemas. El amerizaje tuvo lugar frente a la isla mexicana de Guadalupe a las 17H40 GMT (11:40 hora en Guatemala).

"Este día marca un gran logro para la NASA, Estados Unidos, nuestros socios internacionales y toda la humanidad", dijo el jefe de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, en un comunicado de prensa.

La cápsula, que no llevaba astronautas a bordo, reingresó en la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h y debió soportar un calor de 2.800 grados centígrados, la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

El principal objetivo de la misión era probar el escudo térmico de Orion, que con sus 5 metros de diámetro es el mayor jamás construido. El vertiginoso descenso de la nave espacial fue frenado primero por la atmósfera y luego por al menos once paracaídas, hasta alcanzar una velocidad de unos 30 km/h al tocar el agua. "Tuvimos un amerizaje absolutamente perfecto", dijo Melissa Jones, encargada de las operaciones de recuperación de la NASA.

Poco después, helicópteros sobrevolaron la nave espacial, que no mostraba daños aparentes. Orion debía ser dejada unas dos horas en el agua, mucho más tiempo del que se hubiera destinado con astronautas a bordo, con el fin de recopilar información, fundamentalmente sobre el calor inducido al interior.

Luego, buzos le conectarán cables a Orion para subirla al USS Portland, un buque de transporte anfibio cuya parte trasera estará parcialmente sumergida. A continuación, se bombeará el agua, lo que permitirá depositar lentamente la cápsula sobre una plataforma especialmente diseñada para sostenerla. La operación debía durar entre cuatro y seis horas desde el momento del amerizaje. El USS Portland se dirigirá luego a San Diego, California, donde la cápsula se descargará en los próximos días.