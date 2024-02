“Los Barranco” fueron jardineros, plomeros y albañiles de las casas que robaron

-

La estructura de robo a viviendas fue desarticulada hace algunos meses, aunque el proceso penal contra los integrantes aún no avanza por acciones legales.

Un grupo de hombres irrumpe en una vivienda, las alarmas no se activan y no hay nadie. Los perros no ladran y las cámaras de vigilancia revelan que sabían exactamente en dónde estaban los objetos de mayor valor.

Este indicio despertó las sospechas de los investigadores que fueron asignados al caso de "Los Barranco", estructura criminal llamada de esa forma, debido a que estas personas utilizaron zonas boscosas cercanas a residenciales exclusivos en donde cometían sus robos.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), determinó que las personas tenían información precisa sobre los objetos que robarían. La hipótesis de los investigadores es que estos asaltantes ya habían estado en esas viviendas de una u otra forma.

“Los Barranco tenían información certera de las viviendas” y era porque en algún momento habían ofrecido diferentes tipos de servicios.

“Eran trabajadores de todas estas áreas de jardinería, plomería, albañiles, guardianes, que vivían en las cercanías y que aparte de eso tenían conocimiento del área de los lugares donde había seguridad privada, perimetral, perros… ellos conocían donde dar los golpes”, detalló el fiscal.

Es por ello que sabían qué casa estaba vacía, si alguna una puerta o ventana estaba abierta, incluso los puntos ciegos por donde podían ingresar a los condominios.

La fiscalía capturó a seis personas, se cree que ellas integraban la banda, aunque fue a quienes se pudo identificar porque se quitaron la máscara, dejaron algún indicio o bien cuando intentaron vender los artículos.

Según la Fiscalía, los integrantes de "Los Barranco" tenían información sobre las casas en las que robarían porque habían prestado algún tipo de servicio en el sector. (Foto: MP)

“Los Barranco”

Entre enero y abril de 2023, la Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó una serie de allanamientos para desarticular la banda popularmente conocida como “Los Barranco”. En julio de ese año fue capturado el presunto cabecilla.

Era una banda dedicada al robo en viviendas, ingresaban y extraían objetos de valor. Pero no robaban cualquier vivienda, ingresaban a casas ubicadas en condominios exclusivos, de zonas 10, 15, 16 de la capital, así como en Fraijanes, Santa Catarina Pinula y San José Pinula.

Aunque al principio la banda ingresaba a viviendas que estaban vacías, con el tiempo se volvió violenta y sin importar si había moradores entraban, los amarraban, amenazaban y robaban sus pertenencias.

Con la captura de al menos seis personas, la Fiscalía continúo con la investigación y recuperó varios artículos robados. Además, la incidencia criminal bajó en un 70%, según lo explicó el jefe de la fiscalía, Klayber Sical.

“Tengo un informe de la Dirección de Análisis Criminal que se redujo en un 70% el índice, pero se reportan robos menores, eso es incidencia criminal, pero hay que filtrar para determinar si es tema de viviendas y cuales son de estructuras. Ha habido algunos eventos, pero muy aislados”, dijo Sical.

Cámaras de seguridad captaron a los integrantes de "Los Barranco", quienes ingresaban a robar pertenencias a viviendas ubicadas en condominios exclusivos. (Foto: MP)

Proceso lento

La fiscalía ha intentado avanzar en el proceso penal en contra de la banda Los Barranco, pero estos han interpuesto una serie de acciones legales como amparos y apelaciones para defenderse.

Esta situación ha evitado que avance el proceso penal.

Adicional, el juez que tiene a su cargo la carpeta judicial determinó que las víctimas que quisieran recuperar sus pertenencias se deben querellar al caso.

“Pedimos una audiencia en el juez contralor para pedir un anticipo de prueba que lo negó el juez aduciendo que había un informe del Ministerio de Cultura y Deportes y que era suficiente con eso. Nosotros ya queremos entregar esta pieza invaluable a su legítimo dueño que es la iglesia, entonces nosotros queríamos hacer la entrega de una vez, pero el juez pidió que se generara otra audiencia porque quiere que las personas que quieran de vuelta sus piezas se tengan que querellar al proceso”, dijo Sical.

Estos son parte de los indicios que la Fiscalía cuenta en contra de la banda. (Foto: MP)

Los robos

Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, vecinos de condominios exclusivos manifestaron su preocupación por el incremento en el robo a viviendas.

Para entonces se habían registrado varios casos en los cuales, personas vestidas de negro con gorros pasamontañas ingresaban a viviendas y robaban objetos de valor.

En algunas casas los robos quedaron grabados en las cámaras de seguridad, incluso en un atraco se registró intercambio de disparos.

La banda se le atribuyó “Los Barranco” porque se aducía que por medio de áreas boscosas y barrancos ingresaban a los condominios.

La seguridad en estas áreas se incrementó hasta que la banda fue desarticulada.