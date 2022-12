¡Lo emboscaron! Ladrón de celulares resulta atrapado (video)

Terrible vergüenza que ha pasado un ladrón de celulares en Inglaterra a quien le han puesto una emboscada.

OTRAS NOTICIAS: La súplica de un asaltante tras ser confrontado por su víctima

Entró a una tienda con la pretensión de apropiarse de dos teléfonos celulares sin pagarlos y su plan era huir del lugar sin que lo atraparan. Pero no se esperaba que ya lo tenían en la mira y el dueño de la tienda fue más veloz que él.

El ladrón intentaba escapar con dos teléfonos inteligentes nuevos fue bloqueado por una puerta cerrada. El propietario de Phone Market, Afzal Adam, en Dewsbury, Reino Unido, instaló inteligentemente un mecanismo de seguridad de US$300 que bloquea la puerta de forma remota por detrás del mostrador.

El ladrón quedó atrapado dentro de la tienda además de ser grabado por las cámaras de seguridad quedando al descubierto pasando por tremendo bochorno. El delincuente pretendía apropiarse de mercadería valorada en US$2 mil.

El momento del asalto ha sido difundido en los medios del Reino Unido y Estados Unidos. En la grabación se ve cuando el ladrón luego de ser puesto en evidencia decide devolver los celulares y el vendedor de la tienda explica al dueño que se vio obligado a activar el cierre de la puerta, así como a llamar a la policía.

A clever shop owner thwarted an embarrassed thief's attempted plan to steal almost $2,000 worth of mobile phones. pic.twitter.com/Y8QOKmhQpv — USA TODAY (@USATODAY) December 10, 2022

* Con información de MSN