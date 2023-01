Así era el estilo de vida de las "ciudades perdidas" en Petén

Este lunes se dieron a conocer las impactantes imágenes de las inmensas ciudades que se ocultan en la Cuenca Kárstica Mirador-Calakmul y que fueron descubiertas con la tecnología LiDAR.

Las metrópolis mayas que se ocultan en la cuenca Kárstica Mirador-Calkmul están ubicadas entre el norte de Guatemala y el sur de Campeche México, en un área con biodiversidad propia, distinta a la de otras áreas de la biosfera maya.

Según el Dr. Richard Hansen de la Universidad Estatal de Idaho y Presidente de la Fundación FARES, director y autor principal del proyecto, estas son importantes ciudades conectadas entre sí cuya sociedad era avanzada, con su escritura, numerología, ciencia, tan rica como pocas en el mundo.

(Foto: Oficial/cuenca Kárstica Mirador-Calakmu)

El sitio se extiende aproximadamente 1,700 kilómetros cuadrados y data del período Preclásico Medio y Tardío (aproximadamente 1000 a. C. a 250 a. C.).

"En el norte de Petén al sur de Campeche hay una formación geológica que es un verdadero corazón, se cree que esta meseta se levantó hace 60 millones de años pero vino una placa del norte que levantó un poco más la sierra kárstica que levantó un poquito más el lado oriente" afirmó Richard Hansen, acerca de la topografía del área donde se encuentran las edificaciones; su extensión tiene más o menos 7 mil kilómetros cuadrados.

Hansen también habló de las estructuras localizadas con tecnología LiDAR: "Las imponentes calzadas están hechas con una especie de cemento de cal, eso ya implica un gran control arquitectónico en el lugar, un gran control de la población, tanto económica como ideológicamente, estaban formando un estado, reinados".

Además, Hansen afirmó que la cuenca sigue siendo estudiada debido a los sorprendentes hallazgos, que demostrarían que el poderío maya es más antiguo de lo que se cree, además afirmó que actualmente estudian los vínculos de ADN entre los diferentes reinados y los tipos de suelos para saber qué tipo de agricultura se llevaba a cabo y el vínculo entre ellos, "Tikal era una aldea, casi nada en esa época, cuando colapsó Mirador Tikal empezó a crecer", afirmó el científico.

Según Hansen las edificaciones representan la vida cotidiana de estas ciudades."Es la concentración y dimensión de un reinado preclásico, ya sabemos cómo es, cómo se formó y cuando se formó", recalcó.

"Había reyes, gobernantes de alto nivel, sacerdotes, escribas, militares, artesanos, agricultores, trabajadores de canteras, mezcleros y caleros, tenemos identificados todos los estratos sociales", agregó.

También indica que esta era una gran civilización que existió "siglos y siglos antes del período clásico, según los arqueólogos, el período clásico fue el apogeo cultural de los mayas, pero con esto se demostró que data de miles de años antes del clásico, Guatemala tiene la bendición de algo así, este descubrimiento es único a nivel mundial, no hay ningún lugar del mundo con esa densidad de concentración de sitios arqueológicos y es importante protegerlo pues muchos lo quieren depredar, saquear y talar", dijo.

Según Hansen en este lugar "hay registro de 19 gobernantes en 16 vasos que fueron saqueados y se encuentran en colecciones privadas en todo el mundo, otros están en el Museo nacional y otros en colecciones privadas en Guatemala, estos 19 gobernantes no se encuentran en registros del período clásico, por ello pensamos que son gobernantes pre clásicos pero tenemos que hallar una tumba, solo con una se podría confirmar que esta lista no es mitológica, es verídica, tenemos precedente de dónde podrían estar si fuesen clásicos pero ¡no hay!, no conocemos el patrón de los entierros reales de la época, el gobernante que hizo la Danta debe estar en un lugar muy especial ¿pero dónde? solo eso necesitamos para saber que el linaje del preclásico es legítimo", explicó.

Hallazgo:

La investigación identificó 189 sitios adicionales en la cima de las colinas kársticas que rodean la cuenca, un total de 964 antiguos asentamientos mayas en el último bosque tropical primario (masa forestal que nunca ha sido explotada) que queda en Guatemala y que están interconectados por 160 kilómetros de calzadas, que los habitantes recorrían a pie.

Se detectó restos de plataformas y pirámides de gran tamaño, junto a canales y embalses usados para la recolección de agua, además de terrazas, reservorios, plataformas, canteras y canchas de pelota. Calzadas gigantes conectan a las ciudades, donde pasaban miles de personas que transportaban jade, obsidiana, animales, cosechas y material de construcción.

"Creemos que habrá cosas interesantes, estamos trabajando con la Universidad de Harvard el ADN por primera vez en la historia de las tierras bajas y vamos a divulgar otros hallazgos espectaculares en un futuro próximo, los vínculos entre todas las ciudades en base al ADN, el ADN no miente el margen de error es de 1 a 16 mil millones", dijo.

¿Por qué las ciudades en Cuenca Kárstica Mirador-Calakmul (CKMC o MCKB) eran ricas?

"Si está el lago Petén Itzá ¿por qué decidieron asentarse ahí? ¿por qué estaban lejos del lago y lo más lejos aún de los ríos?", Hansen explicó que los pantanos húmedos tienen lodo orgánico rico y fértil con el que podían sembrar, esto les dio un gran poder económico".

Según Richard además de estas imponentes ciudades escondidas en la selva, la fauna de la cuenca es única, los insectos, las aves y algunos animales que habitan el lugar no se desarrollan en otro. "A la fecha se detectaron 27 especies nuevas de palomillas y mariposas que no hay en ningún otro lugar del mundo, viven únicamente en la cuenca, no están en Tikal, no están en los alrededores o en Río Dulce, están en La Cuenca, este es un sistema biológico interesantísimo, donde hay 6 tipos de bosque tropical, solo ahí, Tikal tiene 3 tipos de bosque tropical, con tantas variedades hay una simbiosis muy interesante entre los animales que viven ahí, la Cuenca es mucho más diversa de lo que se pensó, recomendamos que se proteja como sistema.

Estas son las ilustraciones de cómo lucían las ciudades según el descubrimiento del LiDAR:

(Foto: Oficial)

(Foto: Ofcial)

(Foto; Oficial)

(Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)

(Foto: Oficial)

(Foto: Ofciail)

Así se cree que se encuentran los edificios bajo la tierra:

(Foto: Oficial)