Así fue la reacción de japonesa probando el caldo guatemalteco (video)

La joven asiática se casó con un guatemalteco, con quien tiene dos hijas y ahora viven en Sacatepéquez.

Miku y Hersson son una pareja de japonesa y guatemalteco que han sorprendido luego de aparecer en el programa Reflexiones que conduce Don Francisco en CNN.

Ambos cuentan con un canal en Youtube donde comparten su experiencia como padres de dos niñas que han crecido en Japón, pero ahora viven en Ciudad Vieja.

En uno de sus más recientes videos, Miku reacciona al caldo de menudos de pollo, en el que se mezclan patas y cabeza de este animal con verduras.

Aunque Miku ya había probado este platillo, desde hace siete años no lo hacía. Teniendo de nuevo ese choque con los ojos cerrados del pollo en el caldo.

Pero fueron sus hijas las más sorprendidas al ver en la sopa los menudos, algo que no es común en Japón.

"Ayer estábamos paseando y encontramos una tienda que vende cabeza y patas de pollo. Cuando comía la primera vez me asusté demasiado. Al principio me asusté, adentro de la sopa se me quedaba viendo el pollo. Quería morder la cabeza, pero la tiré mientras gritaba", cuenta en su introducción del video.

La pareja recuerda que desde hace siete años fue la última vez que lo había probado.

Tras probarlo, Miku dijo que le recordó su primera vez en Guatemala y le dio nostalgia.

La pareja comparte en su canal de Youtube la experiencia de ser padres de una pareja bicultural.