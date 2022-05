Así fue el tornado que arrasó Michigan (video)

El fuerte tornado arrasó con casas y negocios, provocando la muerte de una persona y dejando varios heridos.

Una persona murió, varias personas resultaron heridas y se reportaron "daños graves" después de que un tornado azotara el norte de Michigan el viernes por la tarde, dijeron las autoridades. Un portavoz de Munson Healthcare confirmó que hubo una muerte y 44 heridos. El portavoz no pudo hablar sobre la gravedad de las lesiones.

Los heridos están siendo tratados en cuatro hospitales separados. Se admitieron 23 pacientes en Otsego Memorial Hospital, 12 pacientes en Grayling Hospital, ocho pacientes en McLaren Northern Michigan Petoskey y un paciente en Munson Medical Center Traverse City.

Trees and power lines blocking roadways. Multiple homes and businesses damaged. Avoid the Gaylord area. Emergency crews are responding. pic.twitter.com/s7mL0L9hHY — @MSPNorthernMI (@mspnorthernmi) May 20, 2022

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, firmó una declaración de emergencia para el condado de Otsego el viernes por la noche. “Los habitantes de Michigan son duros. Somos resilientes. Haremos lo que sea necesario para reconstruir. No hay desafío que no podamos superar juntos”, dijo en Twitter.

La Policía del Estado de Michigan para el Séptimo Distrito confirmó que un tornado aterrizó en el condado de Otsego. "Árboles y líneas eléctricas bloquean las carreteras. Múltiples casas y negocios dañados", dijo la agencia en Twitter. "Evite el área de Gaylord. Los equipos de emergencia están respondiendo".