Así fue el traslado de José Ruben Zamora hacia la Torre de Tribunales

El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue trasladado hacia la Torre de Tribunales en donde resolverá su situación legal.

EN CONTEXTO: Esto dice el MP sobre la detención de Rubén Zamora y la fiscal auxiliar de FECI

Luego de casi seis horas de permanecer capturado y retenido dentro de su residencia, el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue trasladado hacia Torre de Tribunales para solventar su situación legal, tras un caso donde se le acusa de lavado de dinero y otros delitos.

"Se trata de una persecución política. Allanaron la casa, estuvieron unas cuatro o cinco horas. Se llevaron el celular de mi mujer, mas no el mío. Me presento, y no me voy a ir del país, aunque ahora tampoco se puede porque voy para Tribunales", manifestó Zamora cuando estaba siendo retirado de su residencia.

El presidente de elPeriódico narró que tuvo una situación preocupante porque este viernes 29 de julio, justo cuando se realizaban las diligencias, estaban presentes sus nietos y su nuera, quienes se habían ido exiliados a Estados Unidos.

"Por un exabrupto, la Fiscalía había determinado que a mi nuera, mi hija política se la podía llevar a la cárcel, pero afortunadamente ella se va a quedar aquí tranquila y le devolvieron su teléfono", manifestó.

Además indicó que "hay una conspiración y persecución" en su contra y "si hay que pagar con cárcel por el amor a Guatemala los haremos" e indicó que desde 1989 el país vive en una dictadura que ahora está identificada por el "Pacto de Corruptos" y que elPeriódico "un pequeñito, les ha hecho frente y lo hemos logrado, pero al verlos aquí a todos me reconforta".

El traslado se realizó bajo un fuerte contingente de seguridad, mientras que personas que acudieron a su residencia para manifestar su solidaridad le gritaban que no estaba solo, que "no debía de qué avergonzarse" y que su captura era una "revancha del (presidente) Alejandro Giammattei".

Esto dice el MP

Según el MP, Zamora fue detenido por un caso vinculado a su papel como empresario y no por su labor como periodista y lo acusan de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero y otros activos.

"Hoy, la FECI presenta un nuevo caso derivado de investigaciones en estricto cumplimiento de la ley, luego de una denuncia vinculada a posible lavado de dinero. El señor José Rubén Zamora fue capturado derivado de orden derivada del Juez Séptimo de primera instancia penal al advertir indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos", dijo el jefe de esa fiscalía, Rafael Curruchiche.