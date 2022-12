Los inicios de Javier Maldonado, la voz del Gobierno de Guatemala

El locutor Javier Maldonado prestaba su voz a las actividades y ceremonias del Gobierno de Guatemala.

El locutor Javier Maldonado será recordado por sus colegas como una institución en la locución. Varios de ellos ha expresado sus condolencias tras su fallecimiento este lunes 5 de diciembre.

A través de un video locutado en "Hablando en Serio", Maldonado contó sus inicios en esta profesión, en la que empezó por curiosidad y luego apasionarse al estar frente al micrófono.

"Decidí ser locutor en 1968 cuando me dieron la oportunidad de entrar a una radio, 10210 así se llamaba la radio. El sistema de la radio era de poner discos, cintas magnetofónicas que había en esa cabina que parecía nave espacial. Eso me encantó, era un ambiente fuera de lo común. Eso me empujó a pedir permiso para llegar más seguido al medio", relató.

Sin embargo, pese a tener permiso del dueño de la radio, hubo algunos locutores que se sentían intimidados por su presencia, quienes creían que llegaba a reemplazar a alguno de ellos.

Es por ello que tomó la decisión de llegar en un horario en el que no se encontraba ese locutor que no le quería enseñar cómo se manejaba la cabina.

Sin embargo, el locutor Carlos Anleu Samayoa le abrió las puertas en su turno y empezó a colaborar con la programación de la música y su primera aparición vocal fue dando la hora.

"Le reclamaron por dejarme hablar, pero luego me dieron permiso para dar la hora, pero yo extendía la frase para tardarme más al aire", recordaba.

Tras ello, ya tuvo la oportunidad de locutar años más tarde para luego convertirse en toda una institución a nivel nacional. Laboró para Emisoras Unidas y más recientemente, desde 2012, se convirtió en la voz institucional del Gobierno de Guatemala.

Durante su trabajo en el Gobierno, estuvo amenizando los eventos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Maldonado y recientemente de Alejandro Giammattei.