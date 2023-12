Así luce el icónico letrero de Hollywood al cumplir 100 años

-

El legendario letrero de Hollywood cumple 100 años y lo celebra renovado.

La emblemática palabra se ha cernido sobre Tinseltown desde antes de que las películas comenzaran a ser habladas, convirtiéndose en un símbolo de toda la industria cinematográfica.

Por primera vez en décadas, el icónico letrero de "Hollywood" (al menos una parte) se iluminó el viernes para celebrar el centenario de la "Meca del Cine".

El letrero con las nueve letras oficialmente es centenario pero, como ocurre con muchas grandes damas envejecidas del séptimo arte en Hollywood, luce tan fresco como siempre.

Al igual que los actores y actrices a los que observa desde las alturas, el letrero ha aparecido en una buena cantidad de películas y hechos destacados del cine.

Los directores que quieren que su audiencia sepa que una película está ambientada en Los Ángeles tienen una toma fácil de fijar, mientras que un cineasta que quiere representar la destrucción de Estados Unidos puede dejar que su equipo de efectos especiales aplique su imaginación sobre el cartel.

También ha sido testigo de una tragedia de la vida real: la actriz británica Peg Entwistle se quitó la vida lanzándose desde lo alto de la letra H, en 1932.

¡Hurra por... ¿los agentes inmobiliarios?

El letrero, una visita obligada para cualquier cinéfilo o turista que visite Los Ángeles, inicialmente decía "HOLLYWOODLAND", y fue construido en 1923 como anuncio de un desarrollo inmobiliario de lujo.

Foto: AFP

Durante su primera década, estuvo iluminado de forma rutinaria con miles de bombillas, con "HOLLY", "WOOD" y "LAND" iluminados a su vez como un faro de las deseables casas que se ofrecían a continuación.

En la década de 1940, las letras parecían un poco desgastadas.

El diario Los Angeles Times informó que vándalos o tormentas de viento habían dañado la letra H, antes de que los lugareños decidieran que ya habían tenido suficiente y pidieran al gobierno de la ciudad que lo derribaran.

La Cámara de Comercio de Hollywood, reconociendo que tenía una marca exitosa en sus manos, intervino y se ofreció a reparar el letrero.

Pero las últimas cuatro letras tuvieron que desaparecer: el letrero debía representar a toda la ciudad, no sólo una parcela territorial de moda, y para 1949, el letrero recién restaurado simplemente decía "HOLLYWOOD".

Amables donantes

Tres décadas de sol abrasador y tormentas ocasionales pasaron factura a las famosas letras fabricadas en madera y de 15 metros de altura.

Foto: AFP

Finalmente, la primera O se redujo a una "u" minúscula y la O final se derrumbó por completo.

Es entonces que aparece el cantante Alice Cooper, el molesto padre del denominado "shock rock", que lideró una campaña para restaurar el cartel poniéndolo como en su antigua gloria. Así, acabó donando 28,000 dólares.

Otras ocho personalidades del espectáculo, incluidos el actor Gene Autry, el fundador de la revista adulta Playboy, Hugh Hefner, y el cantante Andy Williams, hicieron lo mismo y cada uno patrocinó una carta.

Así, Cooper acabó como patrocinante de la primera O, Autry se hizo con la segunda L, a Hefner le tocó la Y y a Williams se le asignó la W.

Las letras de reemplazo son un poco más compactas, de apenas unos 13.5 metros de alto, pero están hechas de acero, aunque siguen siendo característicamente desordenadas.

El diario Hollywood Sign Trust dijo el año pasado que el repintado que realizó a tiempo para el centenario utilizó casi 1,500 litros de pintura e imprimación.

La iluminación del viernes por la noche fue puramente simbólica, dijo el presidente del Hollywood Sign Trust, Jeff Zarrinnam, con solo un pequeño tramo de la segunda L atravesando la penumbra.

About last night…



Yesterday, Chairman Jeff Zarrinnam and Secretary Brian Lane ‘lit the Sign’ to commemorate the 100th anniversary of the first ever documented lighting of the Sign.



For more history, visit https://t.co/LNZmVEu7vw



@birdmanphotos pic.twitter.com/sFuT6QYURt — The Hollywood Sign (@hllywdsigntrust) December 9, 2023

A diferencia de la mayoría de los lugares emblemáticos del mundo, el letrero de Hollywood no suele estar iluminado por la noche, en parte debido a las objeciones de las personas que viven cerca.

Pero, dijo Zarrinnam, podría en breve empezar a brillar de nuevo.

"En lo que estamos trabajando es en un plan para iluminar el cartel en ocasiones muy especiales", señaló.

"Tenemos algunos eventos deportivos muy importantes que se celebrarán en Los Ángeles, como la Copa Mundial de la FIFA, tenemos los Juegos Olímpicos (en 2028), así que esos son los tipos de eventos en los que probablemente querríamos iluminar el cartel de Hollywood en el futuro", subrayó Zarrinnam.