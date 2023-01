Así lucía "The Black Alien" antes de tatuarse y modificar su cuerpo

"The Black Alien" lucía como cualquier otra persona antes de someterse a modificaciones corporales y tatuajes permanentes.

En las últimas horas, el nombre de Anthony Loffredo ha causado expectativa en redes sociales por su sorpresiva visita a Guatemala.

"The Black Alien" como es conocido, estuvo en el país para ser parte de un seminario sobre modificaciones corporales llevado a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Sin embargo, poco se habla de cómo lucía el hombre de origen francés antes de someterse a una serie de incrustaciones y tatuajes permanentes en su cuerpo.

Foto: Infobae

En una entrevista con René ZZ, youtuber español que habla sobre tatuajes, Loffredo reveló que fue a los 24 años cuando se planteó transformarse en un "alien", al reflexionar que no estaba siendo quien quería.

"El primer tatuaje que me hice es de la cara de una chica que me gustaba pero ya no está y ya no se ve", expresó el hombre de 33 años.

Desde entonces no ha dejado de someterse a procedimientos quirúrgicos como recortarse la nariz y las orejas, algo ilegal en su país natal por lo que se mudó a Barcelona para hacerlo.

"The Black Alien" también tiene lengua bífida verde, implantes bajo la piel, tatuajes, dientes afilados y medio labio superior extirpado. Incluso se ha amputado algunos dedos y en varias entrevistas asegura que "aún le faltan más cambios".

Por ejemplo, en recientes declaraciones expresó su deseo por amputarse una pierna para colocarse una prótesis robótica, lo que sorprendió a sus fans aunque aún no lo lleva a cabo.

Así lucía Anthony: