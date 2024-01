¡Video escalofriante! Así se movía el suelo durante el terremoto que impactó a Japón

-

Un terremoto de 7.6 grados sacudió Japón en el primer día del año, activando la alerta en todo el territorio nacional.

Este lunes 1 de enero de 2024 una serie de 21 sismos azotó el territorio de Japón, y el más fuerte de los movimientos telúricos tuvo una magnitud de 7.6 grados, en la región de Chūbu.

En redes sociales se han compartido y viralizado decenas de videos en donde los ciudadanos le comparten a sus seguidores de qué manera se vivió el terremoto en suelo japonés.

Scary footage coming out of Western Japan as earthquakes continue hitting the region as major tsunami warnings are issued. pic.twitter.com/piiVfzZHBA — Nerdy (@Nerdy_Addict) January 1, 2024

Uno de los videos que más ha impactado a la comunidad mundial que se encuentra al pendiente de la situación en Japón es el que muestra la manera en la que el suelo se movía durante el terremoto.

El pavimento comienza a deformarse, moviéndose como si el piso tuviera vida propia y quisiera respirar. La autora del video no puede creer lo que ve cuando el suelo comienza a agrietarse frente a ella.

| Deformación del pavimento durante el terremoto en Japón: https://t.co/8Jbox7yqru pic.twitter.com/gIb7Ev5XeY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 1, 2024

A raíz del terremoto, el gobierno japonés le había avisado al país que se encontraba en alerta de tsunami, por los reportes de olas de hasta cinco metros con dirección hacía la región norte de Japón.

Sin embargo, la Agencia Meteorológica de Japón ha decidido rebajar la alerta, ya que ahora solamente se ve afectada la ciudad de Ishikawa, donde se esperan posibles olas de hasta tres metros.

| Un video tomado en la ciudad de Shika, prefectura de Ishikawa, mostró las olas de un tsunami alcanzar la costa tras el terremoto de magnitud 7,6 que golpeó este lunes a Japón. pic.twitter.com/hSoOrYHvKz — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 1, 2024

La televisión japonesa ha destacado a las estructuras sismoresistentes en el país, que han sido una de las claves del éxito de Japón en la disipación de la energía sísmica durante estas catástrofes.

Un ciudadano captó de qué manera un puente sismoresistente, construido con hormigón, acero, y madera, hace lo propio durante el sismo de Japón, balanceándose para evitar una postura rígida.

Una de las claves del éxito de las estructuras sismorresistentes es la disipación de la energía. Aquí vemos un puente haciendo lo propio durante el sismo de Japón pic.twitter.com/5hD5LjRrfQ — GeotechTips (@GeotechTips) January 1, 2024

Las imágenes que se han transmitido a través de la televisión japonesa, o que se han compartido en redes sociales, muestran la fuerza del temblor y el poder destructivo del mismo en el país nipón.

Hasta el momento, más de 27 mil habitantes han sufrido daños graves, más de 30 propiedades compartidas por 2 o más personas se han derrumbado, y decenas de ciudadanos han quedado sepultadas.