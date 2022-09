¿Dónde y a qué hora ver el lanzamiento de Artemis I a la Luna?

El histórico lanzamiento de Artemis I a la Luna estaba programado para el pasado lunes 29 de agosto. Sin embargo, la misión fue abortada debido a problemas en el motor de la nave.

EN CONTEXTO: NASA tiene nueva fecha para el lanzamiento de Artemis I a la Luna

Afortunadamente, estos fueron resueltos y la NASA confirmó su lanzamiento para este sábado 3 de septiembre. Pero, ¿A qué hora y dónde podrá verse en Guatemala?

Watch #Artemis I launch to the Moon! The broadcast will begin Saturday, Sept. 3, at 12:15pm ET (16:15 UTC) on our Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Daily Motion and https://t.co/ieGQx2G190.



More on how to watch the launch, ask questions and participate: https://t.co/PARh9Hvnk4 pic.twitter.com/zyc42xSaXj — NASA (@NASA) August 31, 2022

El evento espacial podrá apreciarse en el país a las 12:17 pm, y será transmitido en las páginas oficiales de la NASA:

En youtube: https://www.youtube.com/c/NASA

En Twitch: https://www.twitch.tv/nasa

En Facebook: https://www.facebook.com/NASA

En Twitter: https://twitter.com/NASA

La misión

El lanzamiento de uno de los cohetes más poderosos jamás creados, se realizará en Cabo Cañaveral, Florida, en un lapso de dos horas

Los especialistas advierten que las condiciones meteorológicas no serán las más recomendables. Sin embargo, aún así intentarán llevar el cohete al espacio ese día.

En caso de un segundo fracaso, estiman que el tercer intento de realizar la misión sería el lunes 5 de septiembre.