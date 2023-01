"No me lo creía", la reacción Ivana Batchelor al mural que pintó artista quetzalteco

Ivana Batchelor, Miss Guatemala, visitó personalmente el lugar en donde un artista quetzalteco pintó un mural para homenajearla y así reaccionó.

El viernes 20 de enero, el artista Dany Vásquez presentó el mural que pintó en homenaje a la belleza guatemalteca, Ivana Batchelor. Vásquez firma su trabajo como Dany Art y usó como lienzo una de las paredes del Centro Intercultural de Xelajú para reproducir el rostro de Batchelor.

La pintura ha causado agrado en las redes sociales y la noticia llegó a oídos de la representante de la belleza guatemalteca. Esta tarde de sábado 21 de enero, Miss Guatemalafue personalmente a apreciar el trabajo de Dany Art y quedó emocionada y agradecida con el homenaje.

La joven no dudó en tomarse unas fotografías con el muralista donde se le ve contenta, rodeada de sus admiradores. El medio Región Más Noticias compartió fotografías donde capturó a Batchelor junto a Velásquez.

Ivana Batchelor y Dany Art junto al mural. (Foto: Región Más Noticias)

Ivana Batchelor estuvo rodeada de vecinos de Quetzaltenango quienes se acercaron a saludarla. (Foto: Región Más Noticias)

"Cuando regresé a Guate y pasamos con el recorrido dije 'esa es mi cara, no puede ser mi cara, no me lo creía", además afirmó que se siente muy honrada al ver este tipo de homenaje al trabajo duro que ha realizado para resaltar a Guatemala y su natal Quetzaltenango.

Estas son sus declaraciones:

El medio La voz de Xela, conversó con Ivana al momento de visitar el mural.