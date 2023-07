La "incómoda" reacción de Ryan Gosling ante comentario de Martha Higareda (video)

-

La actriz mexicana contó a Ryan Gosling su anécdota viral de cómo lo conoció, y la reacción del famoso es tema de conversación entre internautas.

Durante la pink carpet llevada a cabo en México con motivo del estreno de la película Barbie, varios famosos de distintos países asistieron al evento.

Entre ellos, la reconocida actriz Martha Higareda, quien tuvo la oportunidad de conversar con los protagonistas de la cinta: Margot Robbie y Ryan Gosling.

La estrella mexicana aprovechó la oportunidad para compartir con el actor que da vida a Ken, la anécdota viral de cuando lo conoció en un restaurante.

Martha Higareda convivió con los actores de Barbie. (Foto: Chilango)

Cabe recordar que dicha experiencia hizo que Martha fuera blanco de fuertes críticas entre usuarios, pues muchos la señalaron de mentirosa por cómo narró los hechos.

"Hace muchos años, hubo una situación que pasó en un restaurante completamente casual. Estaba cenando con mis amigas, me levanté y mi suéter se atoró en una silla y me muevo así y estoy tropezando y un tipo me agarra (...) y me doy vuelta y eres tú", contó Martha al actor.

Tras escuchar el peculiar relato, Ryan Gosling no supo cómo reaccionar evidenciando que no recuerda haber conocido a la mexicana, como ella asegura. Además, preguntó a la famosa el nombre del restaurante para intentar memorizar el hecho.

El momento de la entrevista entre los actores desató una serie de reacciones entre internautas, con memes y comentarios de todo tipo al punto de volver a hacerse viral el nombre de la mexicana.

Míralo aquí: