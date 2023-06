Así luce actualmente Georgie Henley, la pequeña Lucy de "Narnia"

-

Georgie Henley le dio vida al personaje de Lucy en Narnia, y desde entonces ya han pasado 18 años. Así luce actualmente.

Georgina Helen Henley, tiene 27 años de edad, es una actriz británica conocida por haber interpretado a Lucy Pevensie en "Las Crónicas de Narnia".

La joven actriz tenía solo 10 años cuando llegó el director de casting de la cinta a su ciudad. Pippa Hall decidió intentar darle uno de los papeles protagónicos a una pequeña que había participado en obras de teatro.

Así lucía en las entregas de la saga. (Foto: Captura de pantalla)

Sus siguientes participaciones fueron en la saga de "Narnia", la primera en "Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero", luego en "Las Crónicas de Narnia: Principe Caspian" y finalmente "Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba".

Algunos curiosos saben que en la versión adulta de Lucy, la hermana mayor de Georgie, Rachael Henley, fue quien dio vida al personaje.

Rachael Henley no tuvo muchas participaciones en la actuación. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de su participación en las películas, la actriz no dejó su pasión, y salió en otras producciones como "Perfect Sisters" donde compartió pantalla con Abigail Breslin, otra reconocida actriz infantil.

Esta película muestra una imagen de Georgie muy cambiada, con un estilo gótico y muy poco inocente.

La película salió en el 2014 y tuvo una mala recepción. (Foto: Captura de pantalla)

Participó en otras películas como "The Sisterhood of Night" y "Access All Areas". En "The Spanish Princess" puede vérsele en un estilo parecido al de Narnia en los 13 episodios en los que participó.

Su más reciente proyecto fue interpretando a Pensy en "The Diplomant", una exitosa serie de Netflix.

Georgie Henley interpretando a Meg Tudor en The Spanish Princess. (Foto: Captura de pantalla)

View this post on Instagram A post shared by Georgie Henley (@georgiehenley)