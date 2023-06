¡De película! Así se verían las calles de Guatemala si fueran parte de una cinta

-

El autor de los videos los nombró como "The Space of Memories" o "El Espacio de los Recuerdos".

El usuario The Sttarvely ha creado 6 videos en el que grabó las calles de Guatemala y las convirtió en escenas que parecen de película.

El joven ha captura la esencia de La Sexta, Lago de Amatitlán, La Torre del Reformador y Quetzaltenango.

Actualmente tiene más de 10 mil seguidores en la red social TikTok y sus videos han alcanzado casi 127 mil me gusta.

"La Sexta" Ciudad de Guatemala

De esta zona tiene tres videos, uno titulado "The Ephemeral Days" o "Los Días Efímeros". Este fue su primer video y colocó la música de "El Tesoro" de la banda "El Mató a un Policía Motorizado".

En el siguiente titulado "The Street of Memories" o "La Calle de los Recuerdos", The Sttarvely sigue retratando a "La Sexta". Este video obtuvo 11 mil me gusta, en el que mucha gente alabó su talento.

El audio que utilizó es de la película "Rebeldes y Confundidos" junto a la canción "Walking On A Dream" del grupo Empire Of The Sun.

Su más reciente video se titula "'The Night' and The Streets" o "La Noche y las Calles", donde sigue siendo en la histórica calle pero esta vez grabado en la noche.

El video obtuvo 19 mil me gusta y detallan las tomas del reloj y lo bonita que se ve la zona 1.

La canción que suena de fondo es "Nothing's gonna hurt you baby", del grupo Cigarettes after sex.

Lago de Amatitlán

Siguiendo dentro de la Ciudad de Guatemala, el video del Lago de Amatitlán retrata la vida diaria de la calle que mira uno de los lagos más bellos de Guatemala. El título de este video es "The Lake" And The People, o "El lago" y las personas.

Al final del video se puede leer "Another Space of Memories", "Otro espacio de recuerdos". Este es el segundo capítulo de su serie y utilizó la canción "Yo No Soy Celoso" de Bad Bunny.

Torre del Reformador

""The Monotony" In the City, The Dystopian City" o "La monotonía en la Ciudad, La Ciudad Distópica" fue grabado en la estación de transmetro de la Torre del Reformado en la Zona 9, y también graba adentro del transporte urbano.

La música que se utilizó fue Love$ick de Mura Masa.

Quetzaltenango

En otro episodio de "The Streets" And The People, esta vez en Quetzaltenango, se graba la calle de Xela.

Entre los comentarios se leen cosas como "Me enamoré de cada rincón de Xela", "Tus videos siempre capturan la esencia de todo".

Al final del video se puede leer "Always a Good Place Xela", "Siempre un buen lugar Xela". La música que se utilizó fue "I've never felt so alone" de Labrinth.