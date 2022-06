¿Por qué relacionan a Nelson Carreras con una rana?

Nelson Carreras contó por qué siempre es relacionado con el emoticón de una rana en las redes sociales.

El representante del país explicó por qué lo relacionan con una rana, su respuesta es muy emotiva. Esto lo dio a conocer en una entrevista para TV Azteca Guatemala previo a su ingreso a la casa de "La Academia".

Nelson contó que su relación con las ranas viene de su familia. El famoso tiene una conexión muy grande con su abuela y este anfibio se convirtió en un ícono de la relación entre ambos.

Carreras contestó varias preguntas relacionadas con sus sentimientos al experimentar esta oportunidad. Acerca de su emoción al haber sido seleccionado para ingresar al reality expresó lo primero que sintió: "Me imaginé a mi abuelita, yo estaba feliz porque pusieron sus fotos en la pantalla y mi abuela en WhastApp me dijo: 'vi que pusieron fotos mías', mi abuela fue la más feliz".

Acerca de cómo decidió participar y a quién le contó primero dijo: "A la primera de mi casa, mi abuela, le dije: 'mira, va a venir un casting de un programa que llevo intentando entrar desde hace dos años, ella me dijo: 'siempre supe que uno de mis nietos iba a triunfar'".

(Foto: Instagram)

¿Por qué una rana?

"Si tienes que llevar un objeto que signifique mucho para ti ¿cuál sería?", preguntó Ronal Sique de Tv Azteca.

"El objeto es una rana", contestó el académico entre risas, "pero no viva, es una rana de plástico, un poquito de contexto: yo le digo rana a mi abuela, ¡perdón abuela!, le digo mi ranita, no sé, siempre le he visto cuerpo de ranita, pero con mucho amor", dijo entre risas.

"Siempre le he dicho: 'mi ranita, mi ranita' y un día ella fue a una tienda de segunda mano y compró un muñequito de plástico de una ranita y me dijo: 'como yo soy tu ranita, esto es para ti, para que siempre me recuerdes, me la dio junto a una foto suya donde salió preciosa, ¡se me perdió!, recuerdo que lloré tanto por esa imagen pero aún tengo la rana, me la voy a llevar, es lo que voy a mirar todos los días cuando me levante", expresó.

MIRA LA ENTRTEVISTA: