¡Llegó el "Black Friday"! Sigue estos consejos para no caer en estafas

Conoce cuáles son las estafas asociadas al Black Friday y cuáles son las señales de alerta para no caer en fraudes.

Este viernes 24 de noviembre llega una nueva edición del "Black Friday", una fecha celebrada con el fin de brindar descuentos en todo tipo de compras, hasta virtuales.

En esta celebración también aparecen muchos estafadores que quieren aprovecharse de las personas que se encuentran buscando ofertas atractivas en esta temporada.

Es importante no bajar la guardia este viernes que se inaugura la temporada de compras navideñas, y estar atentos a las estafas más comunes que están circulando durante el famoso "Black Friday".

Ofertas de "Black Friday". (Foto: Nuntium)

Las estafas más comunes en el Black Friday?

Ofertas falsas: puede ser un mensaje o una publicación en redes sociales ofreciendo una oferta. El producto no será entregado y la información personal quedará en manos de los delincuentes.

Tarjetas de regalo falsas: el problema es cuando el enlace para supuestamente reclamar la tarjeta de regalo termina instalando 'virus' o haciendo que se pierdan datos personales.

Pedidos falsos y entregas perdidas: "La entrega del artículo que compraste está pendiente, pague el saldo restante para recibirlo". Recibir un mensaje de este tipo debería hacer sonar las alarmas.

Correos de phishing: los criminales envían correos electrónicos falsos dando ofertas irresistibles y exclusivas. Estos correos a menudo contienen enlaces maliciosos y faltas de ortografía.

Sitios web falsos: los criminales crean sitios web que imitan a otras plataformas, ofreciendo productos a precios muy bajos y que regularmente son promocionados por ventanas emergentes.

El phishing es una técnica que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan identidades y solicitan información personal y bancaria.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Correos electrónicos no solicitados: ten cuidado con correos electrónicos no solicitados que brindan ofertas increíbles. Lo más importante es que no des clic en enlaces o descargar archivos adjuntos.

Solicitudes de información personal excesiva: ten mucha precaución si un sitio web solicita más información personal de la necesaria para realizar una compra.

Ofertas demasiado buenas para ser verdad: si una oferta aparenta ser demasiado buena, hay que dudar y verificar el descuento o promoción con otras fuentes.

Sitios web con apariencia sospechosa: prestar atención a los errores gramaticales o a los problemas de navegación, además de verificar que la URL sea la correcta.