¡Aterrador video! Así fue el accidente aéreo en el que murió actor y sus hijas

El actor murió junto a sus dos hijas, cuando los tres viajaban en avioneta y esta se estrelló cerca de una isla caribeña. Todo quedó grabado en video que ya es viral.

En horas de la mañana de este viernes 5 de enero, una noticia que se hizo viral a nivel internacional consternó al mundo del espectáculo.

Y es que fuentes como TMZ y People confirmaron que el famoso actor, Christian Oliver, falleció de forma trágica junto a sus dos hijas pequeñas la tarde del jueves 4 de enero.

El actor alemán falleció en un trágico accidente. (Foto: Alerta Mundial)

Todo ocurrió cuando los tres iban a bordo de una avioneta que se estrelló en el mar, cerca de una isla del Caribe. Tanto Oliver, como sus pequeñas Madita y Annik, se dirigían a Santa Lucía desde el aeropuerto JP Mitchell en la isla granadina de Bequia.

Por su parte, el diario Searchlight, dio a conocer que el piloto del avión alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la aeronave, por lo que buscaba regresar a la pista; el piloto también falleció.

En las últimas horas se ha vuelto viral un video que muestra el momento exacto en que la avioneta cae al agua. Las tomas también evidencian el trabajo que el equipo de rescate realizó para encontrar los cuerpos.

El actor reconocido por su participación en "Indiana Jones and the Dial of Destiny", se encontraba de viaje celebrando el Año Nuevo. Incluso, había compartido fotografías de su aventura poco antes de la tragedia.

Mira aquí:

Captan el instante cuando la aeronave dónde viajaba el actor Christian Oliver y sus dos hijas, se precipita al agua en San Vicente y las Granadinas, ayer. El actor de 51 años, fue hallado muerto junto a sus hijas de 10 y 12, junto al piloto de la aeronave. pic.twitter.com/Bkcnzd6FOa — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) January 5, 2024