Avión militar se estrella y deja más de 60 fallecidos (video)

-

Un avión militar ruso se estrelló con 65 prisioneros ucranianos a bordo.

OTRAS NOTICIAS: Enormes olas destrozan una base militar en las Islas Marshall

Un avión de transporte militar ruso Il-76 con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo se estrelló este miércoles 24 de enero en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, anunció el Ministerio de Defensa ruso, citado por las agencias de prensa locales.

"Hacia las 11:00 de Moscú, un avión Il-76 se estrelló en la región de Belgorod (...) A bordo se encontraban 65 soldados prisioneros del ejército ucraniano, trasladados hacia la región de Belgorod con vistas a un canje, seis tripulantes y tres acompañantes", indicó el ministerio.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region



There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died



The estimated value of the plane is 27 million dollars.



The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7 — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024

"Una comisión del Ejército del Aire ha partido hacia el lugar de la caída del avión para establecer las causas de la catástrofe", agregó.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran un aparato que cae en picado antes de una fuerte explosión, acompañada de llamas y una humareda negra.

Foto: X

Foto: X

Según Moscú no hubo supervivientes del incidente ocurrido cerca del pueblo de Yablonovo, en territorio ruso, a 45 kilómetros de Ucrania.

Ucrania no respondió directamente a esas afirmaciones pero los servicios de inteligencia militar afirmaron que carecen de "información fiable" sobre los pasajeros del Il-76 derribado, aunque sí que confirmaron que "estaba previsto un intercambio de prisioneros" que "no tuvo lugar".

Interrogado en su comparecencia diaria ante la prensa, el portavoz del Kremlin no comentó los hechos por el carácter demasiado "reciente" de la información. "Vamos a aclarar todo esto", se limitó a decir.

Por su lado, el presidente de la cámara baja rusa, Viacheslav Volodin, acusó a Kiev de haber derribado el avión, durante una sesión plenaria.

Desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia ha sufrido varias catástrofes aéreas con aeronaves militares.

En el pasado, Ucrania ha abatido aviones rusos. La semana pasada, Kiev reivindicó haber destruido un avión de espionaje A-50 y un avión de comando Il-22.

También se estrelló en agosto de 2023 un avión que transportaba al jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un vuelo entre Moscú y San Petersburgo en el que murieron tanto el controvertido empresario como sus lugartenientes.

Las autoridades rusas desmintieron cualquier implicación con el incidente, ocurrido semanas después del motín abortado del grupo Wagner.