Los "reguetoneros" que encabezan el playlist de Barack Obama

El político compartió un listado de sus temas más sonados en su playlist, el cual ha dejado impresionados a muchos.

Con la llegada de fin de año, los resúmenes en las redes sociales no se hacen esperar, entre fotografías, publicaciones destacadas o tus mejores gustos musicales.

El expresidente Barack Obama no podía quedarse afuera de este trend, por lo que compartió en redes sociales las canciones que más ha reproducido durante el 2022.

Pero lo que más ha llamado la atención entre los internautas es que entre sus temas escuchados están "Tití me preguntó" de Bad Bunny y "Saoko" de Rosalía.

Son las únicas dos canciones en español que aparecen dentro del listado de las canciones más escuchadas por Obama.

I always enjoy sharing my end of year music playlist with all of you — and this year we heard a lot of great songs. Here are some of my favorites.



Are there any songs or artists I should check out? pic.twitter.com/qkwm4UOzMD — Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022

Los internautas no salen de su asombro y comparten la publicación resaltando que Bad Bunny ha llegado a esferas entre los políticos más influyentes del mundo.

Picturing @BarackObama singing: “Me las voy a llevar a todas pa’ un VIP”. https://t.co/tsMyxL3pY2 — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) December 24, 2022