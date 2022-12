Bad Bunny a los guatemaltecos : "Tengo un recuerdo bonito de la primera vez que vine"

Bad Bunny dio un emotivo mensaje a los guatemaltecos durante su "World's hottest tour" que llegó al corazón.

Durante su show decidió expresar lo que sentía pues afirmó que le tiene un cariño especial al país, al ser uno de los primeros que recibió su música de manera positiva.

"Va mucho tiempo que no venía a Guatemala, te juro que tengo un recuerdo bien bonito de la primera vez que vine y cuando llegué en esta ocasión a Guatemala al volver me sentí muy bien así que gracias por eso Guatemala, vuelvo y repito, aprovecho que los tengo de frente, muchas gracias por estar aquí, esta noche, por escuchar mi música", dijo.

"¿Cuántos escuchan mi música todos los días? gracias por eso sinceramente, a pesar de que no nos vemos, no nos conocemos, conectamos de una manera muy hermosa a través de la música, que yo hago con mucho amor y con mucho cariño para ustedes, para que la tengan en todo momento, en felicidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de fiesta, con mucha gente linda como hoy, en los momentos de soledad, ahí está mi música, para crear momentos que se convierten en recuerdos, así que espero que todas las canciones que hemos cantado esta noche se conviertan en un recuerdo de este momento, de hoy, que dure para siempre, ¡no se olviden de mí Guatemala! por favor, prométanme que no se van a olvidar de mí, yo no me olvidaré de ustedes, igual que las canciones que vienen ahora, espero que les traiga lindos recuerdos".

