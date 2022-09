Bailarina sufre brutal caída en plena presentación (video)

Una bailarina protagonizó una estrepitosa caída desde las alturas, mientras se presentaba en un restaurante, en Colima, México.

El hecho causó conmoción, pero la reacción de los presentes generó aún más indignación en redes sociales, puesto que nadie se acercó a ayudarla.

En el clip, se observa a la mujer haciendo acrobacias desde lo alto junto a otro bailarín, mientras los músicos interpretan el tema "I will always love you" de Whitney Houston.

Así cayó desde las alturas una bailarina acróbata ayer durante una presentación en el restaurante Don Comalón, en Comala, Colima.



Los músicos y la cantante continuaron con el show mientras la mujer yacía en el piso sin que nadie se acercara pronto a auxiliarla.

De repente la mujer se enreda y cae al suelo, por lo que su compañero pide que lo bajen para auxiliar a su pareja de baile.

Al finalizar el evento, los bailarines indicaron que la mujer estaba bien, y que los accidentes pasan.

Sin embargo, el momento de la caída se compartió numerosas veces en la web, acumulando cientos de reacciones y comentarios de usuarios. Muchas tacharon al público de insensible y poco solidario por no correr a ayudar a la acróbata.