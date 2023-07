¡Se salva por poco! Joven narra cómo su exnovio trató de asesinarla

-

Joven narró cómo su exnovio trató de asesinarla, pero la bala nunca se disparó.

EN CONTEXTO: Hombre dispara contra mujer y termina baleado

Dramáticos momentos vivió una joven en Argentina, cuando su exnovio enloqueció y trató de asesinarla disparándole en la cabeza.

"Gatillaba, gatillaba y la bala no salía", es parte del relato de terror que vivió Dana Pontoriero en manos de su exnovio, Julian Alberto Reina, de 39 años.

Todo ocurrió en Argentina, en plena vía pública y quedó captado por cámaras de videovigilancia, por lo que se caso se hizo viral en las redes sociales.

Según Pontoriero, su agresor ya había ido a buscarla días antes, pero no le hizo nada. Sin embargo, el 7 de julio jamás saldrá de su mente, luego de que su exnovio estuvo a poco de matarla.

La joven narró que Reina comenzó a seguirla cuando salió de su vivienda, por lo que ella aceleró el paso durante varios metros hasta que logró agarrarla.

"A partir de ahí siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos, fueron tres veces. Yo recuerdo que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, que no podía. Gatillaba, gatillaba y la bala no salía".

La mujer aseguró que al principio pensó que se trataba de un arma de juguete y todavía de dijo: "Qué estás haciendo, estás loco", pero cuando siguió gatillando, comprendió que sí era real.

Por suerte, vio una autopatrulla y salió corriendo hacia ellos y fue así como logró escapar, mientras que Reina recibió dos balazos y fue capturado.

"Ahí gracias a Dios estaba la policía y pudieron demorarlo. Me salvaron de ser otra víctima de violencia de género. Gracias a Dios esas balas no salieron y hoy puedo estar acá", dijo.