Bala perdida atraviesa un techo en Escuintla y cae en la cama

Una bala perdida atravesó el techo de una vivienda en Escuintla y terminó en una cama.

Conmoción y frustración sintieron los integrantes de una familia que fueron víctimas de una bala perdida que atravesó el techo de su vivienda.

El hecho ocurrió en la colonia Portales, Escuintla, durante las primeras horas del domingo 25 de diciembre, justo después del coheterío para festejar la Navidad.

Uno de los integrantes de la familia narró que recién se había estado acostado en la cama, cuando decidió levantarse para jugar con los niños.





De pronto, se escuchó un sonido extraño, como si hubiera caído una piedra muy grande en la lámina de su vivienda. Al acercarse, notó un gran agujero y comenzó a buscar la causa, encontrando un proyectil de arma de fuego sobre la cama, justo donde él estaba recostado.

"Si entra unos segundo antes, me hubiera caído a mi. Tengo dos hijos, no sé cómo esta gente irresponsable no entiende que las armas no son un juguete", lamentó.

Capturas por disparos al aire

Cuatro hombres fueron detenidos durante el fin de semana navideño y están acusados de realizar disparos al aire.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), una de estas capturas ocurrió en el departamento de Zacapa, otro en Santa Rosa y dos más en la Ciudad de Guatemala.